Uwaga na oszustwa i problemy przy aplikowaniu o eTA

Pomimo tego, że obowiązek posiadania eTA – elektronicznego pozwolenia na podróż do Kanady – istnieje już od paru lat, to jednak ciągle nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Zwłaszcza takie osoby, które kupują bilety online (a nie przez biura podróży), mogą ominąć tę tak ważną informację. Dlatego postanowiłam napisać po raz kolejny na ten temat: wciąż otrzymuję e-maile oraz telefony od osób w różnych sytuacjach, np. takie:

Złożyłem elektroniczne podanie o eTA, otrzymałem potwierdzenie na e-mail, że podanie zostało złożone oraz 7 dolarów kanadyjskich opłaty (czyli około 25 złotych) zostało pobranych. Następnego dnia otrzymałem e-mail z numerem eTA. Fantastycznie, prawda? Niezupełnie. Tydzień potem sprawdziłem wyciąg z mojej karty kredytowej spodziewając się, że tylko równoważnik 7 dolarów kanadyjskich został pobrany. Ku mojemu ogromnemu zdziwieniu, na wyciągu widniała kwota 280 złotych, czyli równowartość około… 100 dolarów kanadyjskich!!! Co się dzieje? Skąd mogę uzyskać zwrot tej kolosalnej, ponad 10-krotnej nadpłaty?

– Takie przypadki zdarzają się… nagminnie. Rzeczywiście opłata do rządu kanadyjskiego za eTA wynosi tylko 7 dolarów. Ale taka opłata pobierana jest tylko jeżeli składa się podanie o eTA na stronie rządowej kanadyjskiego Immigration. Natomiast istnieje wiele innych stron internetowych tzw. pośredników, gdzie nic niepodejrzewający wnioskodawca klika, czyta o eTA na stronie, która wygląda podobnie jak rządowa strona kanadyjskiego Immigration, wypełnia kwestionariusz, który rzeczywiście jest wysyłany (sprytnie!) do rządu Kanady, ale jak przychodzi do opłaty, to za „pośrednictwo” płaci… dziesięć razy tyle. Słyszałąm już o różnych takich stronach pobierqających opłaty w Euro, w złotówkach, w dolarach amerykańskich – i zawsze od kilku do kilkunastu razy więcej niż rzeczywista opłata 7 dolarów. Radzę dobrze sprawdzić czy rzeczywiście klikają Państwo na stronę internetową kanadyjskiego Immigration. Pół biedy jeżeli rzeczywiście otrzymają Państwo eTA za nadmuchaną opłatę. Ale słyszałam o przypadkach, kiedy osoby kliknęły na stronę, która „tylko” pobierała 30 Euro, ale… eTA nigdy nie została przyznana. Słyszałam też (niestety) o takich przypadkach, gdy strona pobierała… 7 dolarów, a eTA nigdy nie została przyznana, a w momencie sprawdzania jaki jest status podania – pokazywała się informacja, że… podanie nie istnieje nigdzie w systemie.



2. Kupiliśmy bilety do Kanady dla całej rodziny (3 osoby), po czym ze zdziwieniem dowiedzieliśmy się, że potrzebujemy pozwolenia eTA, o których nigdy przedtem nie słyszeliśmy. Szybko zabraliśmy się za wypełnianie formularzy i złożyliśmy je na dwa tygodnie przed wyjazdem. Obie z córką otrzymałyśmy numery eTA prawie automatycznie (córka w przeciągu kilkunastu minut, ja następnego dnia). Niestety, ale mąż wciąż nie ma informacji. Dla mnie i dla córki będzie to pierwsza podróż do Kanady, natomiast dla męża nie – bywał tam już parokrotnie odwiedziając swoją rodzinę (ale nie składał o eTA). Zbliża się termin wyjazdu i niepokoimy się co teraz robić?

– Takie przypadki też zdarzają się bardzo często. Dlatego nie jest wskazane, aby kupować bilety przed otrzymaniem eTA. Jest to bardzo ważne, albo… będzie duży stres – niepotrzebnie. Lepiej mieć wszystko skompletowane i dopiero wtedy myśleć o biletach. Decyzja o przyznaniu eTA jest automatyczna. Jeżeli nie ma żadnych przeciwskazań, eTa jest przyznawana w ciągu kilku minut do kilkanastu godzin. Jeżeli natomiast wnioskodawca ma jakikolwiek rekord z przeszłości, wtedy zanim zostanie podjęta decyzja, podanie zostaje przekazane do sprawdzenia urzędnikowi imigracyjnemu. Decyzja w takiej sprawie może zająć więcej czasu – nawet i 3 miesiące. Dlatego tak ważne jest, aby zajmować się kupowaniem biletów dopiero jak eTA będzie przyznana.

Wprawdzie większość osób kwalifikuje się na przyznanie eTA, to jednak część wnioskodawców nie spełnia wymagań. Na przykład osoby z rekordem kryminalnym albo osoby, które poprzednio popełniły wykroczenia przeciwko prawu imigracyjnemu. Przykładów jest wiele i wiele różnych sytuacji, dlatego radzę zasięgnąć informacji zanim zacznie się załatwianie czegokolwiek, aby potem nie znaleźć się na lotnisku, przed wejściem do samolotu, a wejście to będzie zabronione. Linie lotnicze mają zakaz wpuszczania osób bez eTA i jeśli przegapią coś, to są odpowiedzialne (finansowo) za transport takich osób z powrotem.

