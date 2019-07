Von der Leyen zapowiedziała działania ws. praworządności Kandydatka na szefową Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen opowiedziała się w środę w Parlamencie Europejskim za stworzeniem mechanizmu, który pozwoli utrzymać praworządność w państwach członkowskich UE. Zadeklarowała jednocześnie, że KE będzie twardsza w sprawie łamania zasad państwa prawa przez państwa członkowskie. – Sądzę, że powinniśmy mieć mechanizm zapewniający przejrzyste monitorowanie tego, czy praworządność jest utrzymywana w państwach członkowskich – ogłosiła Niemka na spotkaniu z frakcją “Odnowić Europę”. Mechanizm ów miałby polegać na wzajemnym porównaniu sytuacji w poszczególnych krajach członkowskich. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

