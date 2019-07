W honduraskiej dżungli odkryto nowe gatunki zwierząt W honduraskiej dżungli La Mosquitia, na terenie tropikalnych lasów o powierzchni 350 tys. hektarów, odkryto ponad 30 nowych gatunków zwierzą. Natrafiono również na gatunki uznawane dotychczas za wymarłe. Jak podaje dziennik „El Pais”, badania nad fauną i florą w La Mosquitia prowadzone są przez międzynarodowy zespół badawczy od 2017 roku. Wśród nowo odkrytych gatunków największą grupę stanowią ptaki, m.in. papugi. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.