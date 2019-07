W Polsce jest 31,5 tys. milionerów Nierówności dochodowe w Polsce pogłębiają się. Liczba najbogatszych rośnie o jedną czwartą w ciągu roku, a w tym czasie zwiększa się zasięg ubóstwa – informuje “Dziennik Gazeta Prawna”. Jak podaje gazeta, według danych Izby administracji skarbowej najwięcej osób zamożnych, których dochód do opodatkowania w 2018 roku przekroczył milion złotych, rozliczało się na Mazowszu. W Warszawie było to 8,6 tys. osób. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

