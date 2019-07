W Polsce od dwóch i pół roku nie oddano ani kilometra nowej autostrady Internauci nie dowierzają publikowanym w mediach społecznościowych statystykom, które pokazują, że od 2017 r. nie oddano do użytku w Polsce ani kilometra autostrady. Sprawdziliśmy u źródła – w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To prawda. Organizacje przedsiębiorców ostrzegają, że Polska może stracić ponad 4 mld zł unijnego dofinansowania na budowę dróg. Między 2017 r. a czerwcem 2019 r. nie oddano do użytku ani jednego kilometra autostrady… – napisał na Twitterze Janusz Piechociński, były wicepremier i minister gospodarki. “Dla PiSu nigdy to nie był priorytet. Jak rządzili przez 2 lata oddali 10 km dróg” – napisała jedna z internautek. “Rodaku, dostałeś pincet plus, cysta plus, jarkowe… to se sam wybuduj autostradę” – dodał inny użytkownik Twittera (pisownia oryginalna) Niektórzy komentujący zarzucali Piechocińskiemu wybiórczość w przedstawianiu informacji. “A wie Pan ile się obecnie buduje/projektuje?” – napisał jeden z użytkowników Twittera. “Ale [wybudowano – red.]600 km dróg ekspresowych” – komentował inny użytkownik serwisu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

