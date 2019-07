Nowy porządek gospodarczy – program Koalicji Obywatelskiej Obniżenie i likwidacja niektórych podatków, odpartyjnienie spółek Skarbu Państwa, ograniczenie monopoli, uwolnienie przedsiębiorców od nadmiaru biurokracji – to główne postulaty z programu gospodarczego Koalicji Obywatelskiej, które przedstawił główny ekonomista PO Andrzej Rzońca. Podczas panelu “Uzdrowić gospodarkę” na Forum Programowym Koalicji Obywatelskiej główny ekonomista PO przedstawił program “nowego porządku gospodarczego”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

