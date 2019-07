Warszawa pozbywa się diesli Autobusy z silnikiem diesla, kursujące po Trakcie Królewskim, już za dwa lata zastąpione zostaną 130 zeroemisyjnymi pojazdami elektrycznymi. Miejskie Zakłady Autobusowe zastąpią kolejną partię autobusów z silnikami wysokoprężnymi ekologicznymi pojazdami zeroemisyjnymi Solaris Urbino 18 Electric. Ich zakup ma dojść do skutku już w 2020 roku. Łącznie z nowymi autobusami, Warszawa będzie posiadać w sumie 400 pojazdów nisko i zero emisyjnych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

