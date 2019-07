Warszawskie ulice pod wodą Przez całe poniedziałkowe popołudnie strażacy walczyli ze skutkami nawałnicy, która przeszła przez Warszawę. Interweniowali przy 150 zdarzeniach. Jak przekazał Wojciech Kapczyński ze straży pożarnej, przez Warszawę przetoczyły się wczoraj dwie burz. Najpierw, we wczesnych godzinach popołudniowych strażacy prowadzili działania na Żoliborzu i Bielanach. – Reagowaliśmy na 74 zdarzenia. Pojawił się tam silny wiatr, czego efektem były złamane konary i powalone drzewa – informował. Z kolei wieczorem gwałtowne opady deszczu spowodowały podtopienia po prawej stronie Wisły: głównie na Targówku, ale też na obu Pragach. Strażacy interweniowali przy 77 zdarzeniach. – Dotyczyły zalanych piwnic, posesji i mieszkań – podał Kapczyński. Jak zapewnił, nikt nie został ranny. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

