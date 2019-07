Z cyklu: Lepsze życie. Felieton z psychologią w tle

Są osoby, o których angielskie powiedzenie mówi, że „urodziły się ze srebrną łyżeczką w buzi”, czyli takie, którym bogactwo wydaje się być przyrodzone. Obojętnie z jakiej rodziny pochodzą, czy ojciec był biedny czy bogaty, radzą sobie świetnie i zawsze mają tyle pieniędzy, ile potrzebują.

Wygląda to tak jakby ich wewnętrzny regulator dobrostanu ustawiony był na wysokim poziomie. Jeśli nawet życie spłata im w tym zakresie jakiegoś figla, szybko odzyskują komfortową pozycję materialną. Powszechnie wiadomo, że Rockefeller i inni milionerzy bankrutowali i odzyskiwali swoje fortuny. Oczywiście tym urodzonym w bogatych domach jest łatwiej. Jednak nie dlatego – a w każdym razie nie tylko dlatego – że rodzice dają im lepsze wykształcenie i pieniądze na start, ale dlatego że po prostu… nie znają innego życia. Tacy ludzie nie wyobrażają sobie, że mogą czegoś nie mieć, że może im brakować pieniędzy, dlatego oczekują, że będą je mieli. Lubią pieniądze i to wszystko, co można dzięki nim mieć, bo takie są ich wyłączne doświadczenia. Nie uważają także, że jest w tym coś niewłaściwego, że się jest bogatym, a już na pewno nie powtarzają różnego rodzaju nieprzyjemnych stwierdzeń na temat pieniędzy.

Ludzie urodzeni w ubogich domach mają zgoła inne doświadczenia. Często permanentnym stanem ich dzieciństwa i wczesnej młodości jest niedostatek, który rodzi w nich poczucie braku – postawę, która nie sprzyja budowaniu dobrobytu i przyciąganiu bogactwa. Poczucie braku łączy się często z lękiem – mniej lub bardziej uświadamianym – które to uczucie powoduje, że zarówno myśli jak i zachowania takich osób krążą wokół tego, co to będzie, kiedy czegoś zabraknie. To powoduje, że nie potrafią się specjalnie cieszyć tym, co mają, czasem nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że mają się zupełnie dobrze – nie czują na przykład, aby mogli inwestować, czy choćby odkładać pieniądze. Często u takich ludzi obserwujemy pewien wzór, który oni sami zresztą zauważają i mówią o nim, polegający na tym, że jak już wyjdą na tak zwana prostą finansową, spłacą jakiś dług czy kredyt i mogliby zacząć się bardziej cieszyć życiem, to natychmiast pojawia się coś, co znowu pogarsza ich sytuację. Znowu można powiedzieć, że jakby zadziałał tu ich wewnętrzny regulator poziomu bogactwa. Tyle, że obserwujemy tu zupełnie inne działanie niż w wypadku ludzi wychowanych w poczuciu obfitości. Wprawdzie za sprawą pracy i nierzadko wyrzeczeń (bo takie osoby najczęściej w taki sposób dochodzą do pieniędzy) udało im się dorobić, ale ich postawa i niektóre powodowane lękiem działania natychmiast zmieniły ten status do „oczekiwanego”, znanego poziomu niedostatku. To jest to, czego tak naprawdę się spodziewali, czego się obawiali i wokół czego koncentrowali swoje myśli i uwagę. Takie osoby również nie bardzo potrafią cieszyć się życiem, korzystać z pieniędzy, kiedy je mają; czasem nawet nie wiedzą na co wydaliby jakąś większą kwotę. Wciąż odmawiają sobie czegoś i nie marzą o niczym, co nie wydaje się im być w zasięgu ich finansowych możliwości… W zasadzie w ogóle nie marzą.

„Tak krawiec kraje, jak mu materiału staje”, mówi przysłowie. I mówi dobrze. Nie da się wszak zrobić tego inaczej, kiedy już się ma określoną ilość materiału. Tylko dlaczego ten krawiec nie zatroszczył się o więcej materiału, dlaczego nie powiedział, że potrzebuje więcej, dlaczego nawet teraz nie mówi… tylko kraje. „Proście, a będzie Wam dane”. Świat jest światem obfitości, ale przychodzi ona do tych, co w nią wierza i jej oczekują.

Dlatego aby stać się człowiekiem majętnym i cieszącym się życiem trzeba zwiększyć poczucie obfitości i ustawić swój regulator dobrobytu na wyższych liczbach niż dotąd.