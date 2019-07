Wieczorne manifestacje w kilku miastach Olsztyn, Kielce, Kalisz, Łódź, Wrocław, Poznań, Kraków, to niektóre miasta, w których odbyły się w czwartek marsze i pikiety po sobotnich wydarzeniach w Białymstoku. – Trzeba podejmować konkretne działania, a nie robić manifestacje. Te teraz są całkowicie upolitycznione – ocenił Adam Lipiński, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania i społeczeństwa obywatelskiego w rozmowie z TVN24. W sobotę ulicami Białegostoku przeszedł pierwszy zorganizowany w tym mieście Marsz Równości. Przemarsz kilkakrotnie próbowali zablokować kibice i kontrmanifestanci. Do najpoważniejszego zdarzenia doszło w pobliżu białostockiej katedry, gdzie kontrmanifestanci rzucali w stronę policjantów kamieniami, kostką brukową i butelkami. Funkcjonariusze musieli użyć środków przymusu bezpośredniego. Na miejscu zatrzymali 25 osób. Po opublikowaniu we wtorek i w środę na stronie internetowej białostockiej policji wizerunków osób, które brały udział w zamieszkach, w kolejnych dniach zatrzymano jeszcze kilkudziesięciu kontrmanifestantów. W sumie w ręce funkcjonariuszy trafiło 77 osób. Części przedstawiono zarzuty z kodeksu karnego, części z kodeksu wykroczeń. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

