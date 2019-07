Wizja Europy według Morawieckiego Czy Europa to wolność i prawa człowieka, czy wyłącznie pękaty portfel? Premier Morawiecki podał swoją definicje europejskości. Tylko czy da się ją zamknąć w nawet bardzo grubym portfelu? – Europejskość rozumiemy jako konkret, jako wysokie zarobki, a nie eksperymenty kulturowe, czy obyczajowe – to definicja europejskości według Mateusza Morawieckiego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

