“Zabawa w chowanego”. Druga część “Tylko nie mów nikomu” braci Sekielskich Tomasz Sekielski zapowiedział, że premiera “Zabawy w chowanego” – nowego dokumentu o pedofilii w Kościele – odbędzie się w październiku lub listopadzie. “Tylko nie mów nikomu”, pierwszy film braci Sekielskich o pedofilii w polskim Kościele, obejrzano na YouTube już ponad 22,5 mln razy. Podczas jednej z relacji Tomasz Sekielski przyznał, że oglądano go w Watykanie. “Zabawa w chowanego” to nie jedyny dokument, nad którym pracuje Tomasz Sekielski. Autor zapowiedział powstanie filmu poświęconego aferze SKOK. Od darczyńców zebrał już niemal całą potrzebną kwotę. Zdjęcia mają ruszyć jesienią. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.