Zaczyna się nowa fala migracji do Europy. Imigranci wrócili na szlak bałkański Po tym, jak Włochy zablokowały trasę przerzutu nielegalnych migrantów przez Morze Śródziemne, ruch migracyjny znowu zaczął się na Bałkanach. Szlak, który europejscy politycy uznali za zamknięty, ponownie ożył. Organizacje międzynarodowe i austriackie władze przestrzegają przed zbliżającą się falą imigrantów, którzy przez Turcję i kraje bałkańskie chcą dotrzeć do Europy Zachodniej. Statystyki pokazują, że Europę mogą czekać bardzo gorące polityczne lato i jesień.

