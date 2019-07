Zakwas z buraków – odmładza, walczy z rakiem, niweluje kaca. Przepis na napój – orkiestrę! To jest najprawdziwsze złoto. Kosztuje nic, wszystkie składniki mamy pod ręką, a o właściwościach prozdrowotnych zakwasu z buraków można napisać książkę. Trochę się w ostatnich latach zakręciliśmy na punkcie wszelakich super foodsów, a prawda jest taka, że prawdziwa moc jest na wyciągnięcie ręki. Przyznaję, kilka grup związanych z postem leczniczym dr Dąbrowskiej podglądam od mniej więcej roku. Rzeczywiście ludzie mają spektakularne wyniki nie tylko zdrowotne, ale również dietetyczne. Dieta jest szalenie restrykcyjna, jednak coraz więcej także moich znajomych zeznaje, że nawet po dwóch tygodniach postu czują się jak nowi. Ja się jeszcze nie zdecydowałam, głównie dlatego, że mam słabą silną wolę i pewnie bym się złamała drugiego dnia. Ale nie mówię „nie”, może poratuję się dietą pudełkową, bo zawsze to łatwiej. Natomiast ważną rzeczą, którą wyciągnęłam dla siebie z tych rocznych obserwacji jest miłość do zakwasu z buraków. Od dłuższego czasu piję szklaneczkę dziennie i bacznie obserwuję swój organizm. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

