Zamieszki podczas Marszu Równości w Białymstoku Pierwszy Marsz Równości przeszedł w sobotę po południu ulicami Białegostoku. Kilka razy próbowano zakłócić marsz. W stronę policji poleciały kamienie, kostka brukowa i butelki. Funkcjonariusze użyli granatów hukowych i miotaczy pieprzu. W sumie zatrzymano dwadzieścia osób. Uczestnicy marszu, którego hasłem było “Białystok domem dla wszystkich”, zgromadzili się na placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W tym miejscu, przy pomniku Bohaterów Ziemi Białostockiej od kilkunastu godzin trwało już zgromadzenie obrońców tego pomnika. Manifestację, która zakończyła się tuż przed rozpoczęciem marszu, mieli tam również kibice, którzy skandowali m.in. “Białystok wolny od zboczeńców”, “To jest Polska nie Bruksela, tu się zboczeń nie popiera”. Jeszcze przed Marszem Równości dochodziło do utarczek słownych między jego uczestnikami a kontrmanifestantami ze środowisk kibiców. Kibice próbowali zablokować marsz, policja musiała użyć gazu. W uczestników marszu rzucano kamieniami, jajkami i petardami. Marsz ruszył więc bez zapowiadanych wcześniej przemówień. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

