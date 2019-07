Zdzisław Krasnodębski nie wywalczył reelekcji Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości nie został wybrany na wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. W trzeciej turze głosowań Polak zdobył 85 głosów. Polityk przegrał z włoskim deputowanym z Ruchu Pięciu Gwiazd. Krasnodębski od zeszłego roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Zastąpił on na tym stanowisku Ryszarda Czarneckiego, którego europosłowie odwołali za słowa pod adresem eurodeputowanej z PO. “Podczas II wojny światowej mieliśmy szmalcowników, a dzisiaj mamy Różę von Thun und Hohenstein” – to właśnie za tę wypowiedź dla portalu niezalezna.pl Czarnecki został usunięty z gremium. W obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego Krasnodębski będzie jednak szeregowym deputowanym. Późnym wieczorem, podczas trzeciej rundy głosowań, musiał uznać wyższość włoskiego polityka – Fabio Massimo Castaldo. W majowych wyborach kandydował z ramienia Ruchu Pięciu Gwiazd. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

