Zielone litery na białym tle. Nowe tablice rejestracyjne Dziś wchodzi w życie nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, wprowadzająca nową formę rejestracji pojazdów – profesjonalną rejestrację. Profesjonalna rejestracja pojazdów ma umożliwić legalne wykonywanie jazd testowych pojazdami z wykorzystaniem jednego numeru rejestracyjnego dla wielu pojazdów, bez konieczności każdorazowej czasowej rejestracji pojazdu i wizyty w organie rejestrującym. Litery i cyfry na nowych tablicach będą w kolorze zielonym na białym tle.

