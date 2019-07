Złoty medal Konrada Bukowieckiego na Uniwersjadzie Konrad Bukowiecki zdobył złoty medal Uniwersjady w Neapolu, wygrywając konkurs pchnięcia kulą wynikiem 21,54 m. Biało-czerwoni zdobyli dotychczas pięć krążków w tej imprezie – dwa złote i trzy brązowe. Bukowiecki znacznie poprawił rekord Uniwersjady, który od 1985 roku należał do reprezentanta Czechosłowacji Remigiusa Machury i wynosił 21,13 m. Polak zdeklasował rywali, wyprzedzając drugiego w konkursie Amerykanina Andrew Liskowitza o ponad metr (20,49). W poniedziałek na podium stanął też pływak Filip Zaborowski, trzeci w wyścigu 800 m stylem dowolnym. W poprzednich dniach złoty medal zdobyły Aneta Stankiewicz, Katarzyna Komorowska i Natalia Kochańska w strzeleckiej konkurencji karabin pneumatyczny 10 m, a – brązowe szpadzistki Anna Mroszczak, Jagoda Zagała, Martyna Swatowska i Kamila Pytka w turnieju drużynowym oraz indywidualnie szpadzista Wojciech Kolańczyk. W trwającej od 3 lipca w Neapolu Uniwersjadzie wystąpi łącznie 112 reprezentantów Polski, 52 kobiety i 60 mężczyzn. Ceremonię zakończenia zaplanowano na 14 lipca. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

