Zmarł wybitny tłumacz Krzysztof Zarzecki To był znany i ceniony członek polonijnej społeczności. Przez wiele lat wraz z żoną Ireną Harasimowicz (wybitną tłumaczką z jęz. rumuńskiego) byli częścią kulturalnego życia Polonii w Toronto. Kilka lat temu powrócili na stałe do Polski. 18 lipca Krzysztof Zarzecki zmarł. Krzysztof Maciej Zarzecki (ur. 31 maja 1926 w Warszawie, zm. 18 lipca 2019) – polski tłumacz literatury pięknej z języka angielskiego, edytor. Był synem Zygmunta Zarzeckiego, inżyniera budowlanego i Ireny z domu Orłowskiej, księgowej. W 1939 roku ukończył szkołę powszechną w Warszawie, w 1944 zdał maturę na tajnych kompletach. Podczas II wojny światowej członek Armii Krajowej, w 22. kompanii AK Zgrupowania „Kryska”, brał m.in. udział w akcjach ochrony kolportażu prasy antyfaszystowskiej. Uczestnik powstania warszawskiego w plutonie kompanii B-1 pułku Armii Krajowej „Baszta” (pseud. „Robert”), ciężko ranny. Awansowany do stopnia starszego strzelca. Po upadku powstania jeniec wojenny w obozach przejściowych w Pruszkowie i Skierniewicach, a następnie stalagu X BSandbostel, skąd w maju 1945 roku wyzoliła go armia brytyjska. Przebywał następnie w obozie dla byłych jeńców w Delmenhorst. Podjął studia na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn. We wrześniu 1946 roku repatriowany do Polski. Po powrocie studiował filologię polską i angielską na Uniwersytecie Warszawskim (magisterium z 1951). W roku 1950 zadebiutował na łamach prasy jako publicysta. W latach 1952-1955 był redaktorem w Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”, a od 1955 do 1963 roku pracował jako kierownik redakcji przekładowej Państwowego Wydawnictwa „Iskry”. W latach 1963–1965 przebywał w USA jako stypendysta studium pisarskiego Uniwersytetu Iowa. Po powrocie do kraju prowadził m.in. kursy języka angielskiego przy Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki w Warszawie. Od roku 1976 był kierownikiem Redakcji Anglosaskiej w Państwowym Instytucie Wydawniczym w Warszawie. Był autorem wyboru antologii opowiadań amerykańskich i tłumaczem literatury amerykańskiej (m.in. Erskine Caldwella, Johna Dos Passosa, czy Trumana Capote’a). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1978). Przekłady (wybrane) 26 współczesnych opowiadań amerykańskich (wybrał Maxim Lieber; oprac. Krzysztof Zarzecki; przeł. Tadeusz Jan Dehnel, Maria Skibniewska, Krzysztof Zarzecki; Państwowe Wydawnictwo Iskry 1963, 1966)

(wybrał Maxim Lieber; oprac. Krzysztof Zarzecki; przeł. Tadeusz Jan Dehnel, Maria Skibniewska, Krzysztof Zarzecki; Państwowe Wydawnictwo Iskry 1963, 1966) Erle Stanley Gardner, Aksamitne pazurki (posłowie Marek Wydmuch; Państwowe Wydawnictwo Iskry 1967, 1978, 1988, ​ISBN 83-20-7111-0-X ​; seria: „Klub Złotego Klucza”; wersja audiobook: Andrzej Łapicki czyta „Aksamitne pazurki” Erle Stanleya Gardnera , Agora SA 2007)

(posłowie Marek Wydmuch; Państwowe Wydawnictwo Iskry 1967, 1978, 1988, ​ISBN ​; seria: „Klub Złotego Klucza”; wersja audiobook: , Agora SA 2007) Jerome David Salinger, Dziewięć opowiadań (wespół z Agnieszką Glinczanką; Państwowy Instytut Wydawniczy 1967; Wydawnictwo Iskry 1997, ​ISBN 83-20-7155-5-5 ​; Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz 2007​)

(wespół z Agnieszką Glinczanką; Państwowy Instytut Wydawniczy 1967; Wydawnictwo Iskry 1997, ​ISBN ​; Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz 2007​) Erle Stanley Gardner, Blondynka z podbitym okiem Państwowe Wydawnictwo Iskry 1971, seria: „Klub Złotego Klucza”; Amax 1992)

Państwowe Wydawnictwo Iskry 1971, seria: „Klub Złotego Klucza”; Amax 1992) 32 współczesne opowiadania amerykańskie (T. 1-2; wybór i oprac. Krzysztof Zarzecki; przeł. Krystyna Tarnowska, wiersze przeł. Zofia Kierszys; oprac. graficzne Mieczysław Majewski; Państwowe Wydawnictwo Iskry 1973)

(T. 1-2; wybór i oprac. Krzysztof Zarzecki; przeł. Krystyna Tarnowska, wiersze przeł. Zofia Kierszys; oprac. graficzne Mieczysław Majewski; Państwowe Wydawnictwo Iskry 1973) Ross MacDonald, Człowiek pogrzebany (Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik” 1975; seria: „Z Jamnikiem”)

(Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik” 1975; seria: „Z Jamnikiem”) Geronima żywot własny (spisany przez Stephena Melvila Barretta; wstęp i przypisy Frederick W. Turner III; Państwowe Wydawnictwo Iskry 1975; seria: „Naokoło świata”)

(spisany przez Stephena Melvila Barretta; wstęp i przypisy Frederick W. Turner III; Państwowe Wydawnictwo Iskry 1975; seria: „Naokoło świata”) Dashiell Hammett, Dwaj detektywi (Państwowe Wydawnictwo Iskry 1987​)

(Państwowe Wydawnictwo Iskry 1987​) John Dos Passos, Ciężkie pieniądze (Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik” 1990​)

(Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik” 1990​) Jane Campion, Kate Pullinger, Fortepian (The piano) (Odeon 1994, ​ISBN 83-90-0028-3-3 ​; C&T 2000​)

(Odeon 1994, ​ISBN ​; C&T 2000​) John Dos Passos, 42 równoleżnik (Muza 1998)

(Muza 1998) Jeffrey Archer, Ewangelia według Judasza. Spisał Beniamin Iskariota (opowiedział Jeffrey Archer, pomagał mu Francis J. Moloney; Dom Wydawniczy „Rebis" 2007​. Na podst. Wikipedii

