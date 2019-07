Życiowy sukces Katarzyny Kawy Polska tenisistka Katarzyna Kawa w debiucie w głównej drabince imprezy WTA awansowała do finału. W łotewskiej Jurmale pokonała w sobotę w półfinale Amerykankę Bernardę Perę 6:2, 6:3. 26-letnia Kawa, której rozwój kariery mocno skomplikowały kontuzje, po przebrnięciu kwalifikacji na Łotwie zadebiutowała w fazie głównej gry pojedynczej turnieju rangi WTA. Zajmująca obecnie 194. miejsce w rankingu światowym Polka wygrała w niej już cztery mecze. Seta oddała tylko w pierwszej rundzie Belgijce Ysaline Bonaventure, a trzy następne spotkania miały już jednostronny charakter, z wyraźną dominacją zawodniczki z Krynicy-Zdroju. Oba sety półfinałowej potyczki z dwa lata młodszą i plasującą się na 74. w klasyfikacji tenisistek Perą miały podobny przebieg. W pierwszym od stanu 2:2 Kawa nie oddała już rywalce ani jednego gema, a w drugim Amerykanka z przełamaniem wyszła nawet na 3:2, ale Polka szybko odrobiła straty, a później wygrała trzy kolejne gemy i cały pojedynek, wykorzystując trzecią piłkę meczową po 73 minutach gry. “FINAŁ! Niech mnie ktoś uszczypnie” – napisała Kawa na swoim koncie w mediach społecznościowych. Wynik półfinału: Katarzyna Kawa (Polska) – Bernarda Pera (USA) 6:2, 6:3. W finale Polka zagra z najwyżej rozstawioną reprezentantką gospodarzy Łotyszką Anastasiją Sevastovą (WTA 11), która w drugim półfinale pokonała w dwóch setach (6:4, 6:2) Rosjankę Anastazję Potapową (WTA 64). Awansując do finału Katarzyna Kawa stała się już 127. zawodniczką światowego rankingu. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

