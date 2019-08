Sprawa Kuchcińskiego obnażyła państwo PiS Dymisja Marka Kuchcińskiego nie rozwiązuje problemów, które ujawniła afera z jego lotami. Bo też nie same przeloty są istotą sprawy, ale kłamstwa i stopień skorumpowania najwyższej kadry urzędniczej. Zobaczyliśmy, w jak fatalnym stanie jest państwo rządzone przez PiS. Dla Magazynu TVN24 pisze Łukasz Pawłowski z “Kultury Liberalnej”. Kiedy Jarosław Kaczyński, ogłaszając odejście Kuchcińskiego, zapewniał jednocześnie, że żadne prawo i obyczaje nie zostały złamane, a następnie przypominał loty Donalda Tuska sprzed kilku lat, można było dojść do wniosku, że prezes PiS nie rozumie, co tak naprawdę się stało. Albo ten brak zrozumienia udaje. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

