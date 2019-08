Rząd federalny sypnął kasą na pomoc dla imigrantów

Rząd federalny ogłosił, że w tym roku zainwestuje 26,8 miliona dolarów, aby kontynuować usługi pomocy prawnej dla uchodźców i imigrantów w Ontario, a także w celu zwiększenia inwestycji w innych prowincjach.

Ontario otrzyma 25,7 miliona dol., 200 000 dol. trafi do Manitoby, a 1,6 mln dol do Kolumbii Brytyjskiej.

Agencja Legal Aid w Ontario została poinformowana w kwietniu przez rząd prowincji, że w tym roku musi liczyć na fundusze federalne na pokrycie kosztów imigracji i usług dla uchodźców.

Wcześniej fundusze federalne wynosiły od 13 milionów do 16,5 miliona dolarów, co stanowiło mniej niż przewidywane koszty pomocy prawnej w Ontario, które wyniosły od 30 do 34 milionów dolarów na usługi na ten rok.

Rzecznik rządu powiedział wcześniej, że rząd federalny powinien wywiązać się z odpowiedzialności wobec nowo przybyłych, ponosząc koszty takich spraw.

Premier Trudeau ogłosił dotacje federalne w poniedziałek po południu w Parkdale, krytykując decyzję rządu Forda o ograniczeniu finansowania z kasy prowincji.

„Rządy konserwatywne lubią mówić, że są ‘dla ludzi’, ale ostatecznie likwidują usługi dla najbardziej bezbronnych”, powiedział Trudeau.

„Dla ludzi” to popularne hasło używane przez premiera Ontario Douga Forda.

Trudeau wspomniał również, że pomoc prawna dla uchodźców zawsze była wspólnym obowiązkiem rządu federalnego i rządów poszczególnych prowincji.

Fundusze zostaną przeznaczone tylko na 2019 r., ale Trudeau powiedział, że w przyszłym roku nie wyklucza utrzymania tych usług.

„W nadchodzącym roku zajmiemy się analizą i rozmowami na temat tego, jak zapewnić długoterminową stabilność pomocy prawnej dla uchodźców i imigrantów”.

Rzecznik rządu ontaryjskiego opublikował 18 lipca list do prokuratora generalnego Douga Downeya skierowany do premiera Trudeau, w którym zwrócił się on o odpowiednie finansowanie służb imigracyjnych i pomocy prawnej dla uchodźców.

W liście czytamy: „Ontario przyjmuje więcej imigrantów i uchodźców niż jakakolwiek inna prowincja w Kanadzie. Mimo to Ontario otrzymuje najmniej federalnych funduszy na pokrycie kosztów spraw przed trybunałem federalnym i sądami. ”

Twierdzi, że rząd federalny pokrywa od 70 do 90 procent takich kosztów w innych prowincjach, ale w Ontario, historycznie, tylko około 35 procent z 45 milionów dolarów pomocy prawnej w Ontario przeznaczonej na usługi imigracyjne i uchodźcze rocznie. Pisze także, że: „Sąd Najwyższy Kanady orzekł, że imigracja jest kwestią federalną”.

Tego samego dnia Downey rozmawiał z dziennikarzami w Queen’s Park i określił ogłoszone przez premiera Trudeau jednorazowe finansowanie na 2019 r. „Rozczarowujące”.

„To jednorazowe finansowanie jest niepokojące, ponieważ powoduje niepewność, nie jest stabilne. To niefortunne, że nadchodzi [teraz]i musieliśmy czekać kilka miesięcy, i w dodatku zostało ogłoszone krótko przed wyborami ”- powiedział. „Nie wiemy, czy to 100 procent finansowania… to jeszcze nie zostało ustalone”.

Powtórzył także, że jeśli ogłoszona kwota faktycznie stanowi całkowite finansowanie dla Ontario, prowincja nie ma obowiązku gromadzenia i pokrycia niedoboru finansowania w wysokości 20 milionów dolarów.

„Federalna jurysdykcja decyduje o liczbie imigrantów, więc obszar ten należy do władz federalnych ”- powiedział.

Rzecznik federalnego ministra sprawiedliwości David Lametti powiedział, że ogłoszone w poniedziałek 25,7 miliona dolarów stanowi dodatek do wcześniejszych środków federalnych przeznaczonych na program. Nie był w stanie od razu powiedzieć, jaka to była kwota, ale stwierdził, że dzięki poniedziałkowej deklaracji finansowej program będzie kompletny.