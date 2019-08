Pieniądze na walkę z gangami w Toronto Policja w Toronto otrzyma natychmiast 4,5 miliona dolarów od władz miejskich, prowincyjnych i federalnych w celu zaradzenia wzrostowi przemocy z użyciem broni. Szef policji Toronto, Mark Saunders, przedstawi w najbliższych dniach swój plan rozwiązania problemu wzrostu liczby strzelanin i wykorzystania nowych funduszy. Burmistrz Toronto John Tory powiedział, że pieniądze te pozwolą na to, aby policja mogła „przeanalizować techniki, które mogą być pomocne w zwalczaniu gangów ulicznych związanych z większością strzelanin w mieście, i zwiększyć obecność policji, aby ludzie czuli się bezpiecznie.” Tory dodaje, że fundusze zostaną przeznaczone na nadgodziny dla funkcjonariuszy policji. Jednak szef policji Saunders powiedział CityNews w zeszłym tygodniu, że uruchomienie systemu nadgodzin z dnia na dzień nie jest tak proste, jak się uważa. Wymaga to 5-tygodniowego wyprzedzenia. Premier Doug Ford powiedział, że wkład prowincji w wysokości 1,5 miliona dolarów pochodzić będzie z 25 milionów dolarów przeznaczonych w ciągu najbliższych czterech lat na walkę z przemocą z użyciem broni i gangów w Toronto. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

