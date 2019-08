Hojna gwiazda popu – dolary na opłacenie studiów Amerykańska gwiazda muzyki pop Taylor Swift wysłała studentce uniwersytetu w Ontario 6 386,47 dolarów, aby pomóc jej w zapłacenu kosztów studiów. „Ayesha, ucz się, dziewczyno. Kocham cię. Taylor!” napisała do Ayeshi. Dla Ayeshi Khurram, 20-letniej studentki z Ontario i wielkiej fanki Taylor Swift, był to wielki szok. Ayesha jest studentką księgowości i zarządzania finansami na University of Waterloo, gdzie rozpoczyna drugi rok. Mówi, że nie wiedziała, w jaki sposób ona i jej rodzice będą mogli sobie pozwolić na naukę w tym roku, i poprosiła o pomoc online. Ayesha Khurram poprosiła o darowizny od swoich zwolenników z Tumblr na pomoc w nauce i nie była w stanie uwierzyć gdy jej idolka – gwiazda muzyki pop Taylor Swift – przekazała darowiznę. Swift i Khurram spotkały się za kulisami na koncercie 3 sierpnia 2018 r. w Toronto, w Rogers Centre po tym, jak Swift zauważyła i polubiła posty na Tumblr autorstwa Khurram. Khurram powiedziała, że ​​Swift komunikuje się ze swoimi fanami online. Gwiazda muzyki pop wysłała Khurram bezpośrednią wiadomość i zaprosiła ją na spotkanie za kulisami po koncercie. W poniedziałek Swift wysłała do Khurram za pośrednictwem PayPala 6 386,47 USD. kiedy dziewczyna opublikowała na Tumblr post o swoich zmaganiach z opłaceniem czesnego w tym semestrze. Notatka dołączona do przelewu brzmiała: „Ayesha, ucz się dalej, dziewczyno! Kocham cię. Taylor!” To był wyjątkowy moment. „Nie mogę tego wyrazić słowami. To było szalone. Nie mogłem w to uwierzyć” – powiedziała Khurram. „To więcej niż to, o co prosiłem. Jest tak hojna. Dosłownie płakałam pół nocy”. Matka Khurram cierpi na przewlekłą chorobę nerek, a Khurram powiedziała, że ​​jej rodzina przeżywa wiele stresu emocjonalnego. Powiedziała, że ​​w tym roku otrzymała również mniejsze wsparcie z Ontario Student Assistance Program, a jej czesne w tym roku jest wyższe niż w ubiegłym roku. W tym roku zapłaci prawie 9 000 dol. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

