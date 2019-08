Łódź celebryty w śmiertelnym wypadku na jeziorze Kevin O’Leary, znany kanadyjski biznesman i celebryta telewizyjny, uczestniczył w śmiertelnej katastrofie na jeziorze w Ontario w ten weekend. W wyniku kolizji dwóch łodzi na miejscu zginął jeden mężczyzna – 64-letni Gary Poltash z Florydy, a ciężko ranna kobieta – 48-letnia Susanne Brito, matka trojga dzieci z Uxbridge, zmarła w szpitalu we wtorek. Wypadek miał miejsce około godziny 23:00 w sobotę. Katastrofa łodzi Kevina O’Leary’ego miała miejsce na jeziorze Joseph w Ontario. Żona O’Leary’ego podobno prowadziła łódź, gdy nagle wpadła na większy pojazd wodny – 13-osobową łódź. Łódka O’Leary’ego podobno przeleciała nad dziobem drugiej łodzi i uderzyła jednego z pasażerów w głowę, zabijając go natychmiast. Leary zeznal, że druga łódź nie miała włączonych świateł nawigacyjnych, a następnie uciekła z miejsca wypadku. Zadeklarował pełną współpracę z policją. „Z szacunku dla rodzin, które straciły bliskich i aby w pełni wspomóc toczące się śledztwo, uważam, że niewskazane jest w tej chwili dalsze komentowanie sprawy. Jestem myślami ze wszystkimi rodzinami” – dodał. Tymczasem świadkowie zeznali, że druga łódź wcale nie uciekła z miejsca wypadku, tylko pospieszyła do brzegu aby zapewnić ofiarom pomoc medyczną. Żona O’Leary’ego nie miała we krwi alkoholu ani narkotyków, stwierdzono na podstawie badania krwi. Jezioro Joseph, położone około 200 kilometrów na północ od Toronto, to jezioro o dużym ruchu łodzi motorowych, gdzie właścicielami domów były takie osoby jak Paul Bronfman, Cindy Crawford i aktor Harry Hamlin. O’Leary jest ma dom na północnym krańcu jeziora. ‘ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

