12 pomysłów, które pomogą introwertykom w odczuwaniu szczęścia Kiedyś czułam się źle, będąc introwertykiem. Chciałam być bardziej podobna do moich ekstrawertycznych przyjaciół. Tacy ludzie potrafili porozmawiać dosłownie z każdym. Spotkania towarzyskie nie męczyły ich ani psychicznie, ani fizycznie – nie męczyło ich nawet codzienne życie… tak jak męczyło mnie. Później, kiedy zaczęłam studiować i pisać o introwersji, dowiedziałam się, że bycie introwertykiem nie jest niczym złym. Introwersja jest w twoim DNA od urodzenia, nasze umysły przetwarzają rzeczy głęboko, a ponieważ jesteśmy wrażliwi na neurotransmiter „dobrego samopoczucia”, czyli dopaminę, to przebywanie wśród ludzi nie sprawia, że doświadczamy wysokiego skoku dopaminy jak to się dzieje u ekstrawertyków. Przez to musimy szukać w życiu innych rzeczy, które sprawią, że będziemy szczęśliwi. Oto 12 takich pomysłów, które pomogą introwertykom w odczuwaniu szczęścia: WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.