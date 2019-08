Kanadyjczycy uważają, że zmiany klimatu powodują kryzys Według nowego badania Abacus Data, większość Kanadyjczyków uważa, że ​​zmiany klimatu w Kanadzie powodują obecnie sytuację kryzysową (42 proc.) lub w ciągu najbliższych kilku lat doprowadzą do takiej sytuacji (20 proc.). Badanie wykazało również, że 70 osób popiera tak zwany Zielony Nowy Ład – pomysł ograniczenia emisji gazów cieplarnianych poprzez odejście od paliw kopalnych i duże inwestycje w zieloną infrastrukturę. Badanie wykazało, że zmiany klimatu znalazły się na drugim miejscu, gdy zapytano o problemy, z jakimi borykają się Kanadyjczycy – tylko o jeden procent więcej zdobyły rosnące koszty utrzymania. Środowisko naturalne będzie gorącym tematem federalnej kampanii wyborczej. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.