Rząd wynagradza blokadę Marszu Równości w Białymstoku Narodowy Instytut Wolności rozdzielił pieniądze dla fundacji z całej Polski. Najwięcej trafiło do przeciwników środowisk LGBT i tych związanych z partią rządzącą –poinformowała środowa “Gazeta Wyborcza”. Instytut podzielił prawie 86 mln zł między 154 fundacje i stowarzyszenia – podaje “GW”. Fundusze pochodzą z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. Najwyższe, jednorazowe dotacje wyniosły ok. 700 tys. zł. Dostało je 14 organizacji. Dziennik podaje, że są to m.in. Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Piszu, Dolnośląskie Centrum Dialogu, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej oraz Podlaski Instytut Rzeczpospolitej Suwerennej. Aktywiści właśnie tego Instytutu zorganizowali blokadę Marszu Równości w Białymstoku. Ich działania prezydent miasta Tadeusz Truskolaski określił jako konfrontacyjne i im przypisał winę za doprowadzenie do przemocy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

