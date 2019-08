Afera hejterska. Dziennikarze TVP i Wpolityce.pl współpracowali z Emilią Dziennikarze mediów sympatyzujących z obozem dobrej zmiany przy tworzeniu materiałów o niezależnych sędziach mieli współpracować z hejterką Emilią Szmydt, znaną z „afery Piebiaka” – pisze Presserwis. Emilia miała brać udział m.in. w powstawaniu tekstu autorstwa dziennikarza portalu Wpolityce.pl, Wojciecha Biedronia o Kamili Przeczek z Sądu Rejonowego w Rybniku. Artykuł pod tytułem „UJAWNIAMY. Tak się »oczyszcza« kasta sędziowska! Awans i śmieszny wyrok za wypadek drogowy spowodowany przez sędzię z Rybnika” ukazał się 16 lipca 2018 r. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

