Amazonia płonie od tygodni, a świat dopiero to odkrywa "Dlaczego nikt o tym nie mówi? Dlaczego nie ma o tym w mediach? Pożary w Amazonii trwają od trzech tygodni, a ja dopiero się o tym dowiedziałem!" – tak wściekają się internauci w wielu krajach. Płyną porównania do katedry Notre Dame, którą świat zajął się natychmiast, a tu nikt nic nie wie. Amazonia płonie, tyle ogólnie wiemy. Ale gdzie? Na jakim obszarze? Czy ktokolwiek ją ratuje? O tych rzeczach trzeba wiedzieć. W ciągu kilku dni o Amazonii zaczął mówić cały świat. #PrayforAmazonia i #SaveTheAmazon robią w sieci furorę. Ludzie zamieszczają mnóstwo zdjęć, porównują pożar do katedry Notre Dame. I pytają, dlaczego o tamtym pożarze dowiedzieliśmy się w 3 minuty. A tu trzeba było czekać 3 tygodnie.

