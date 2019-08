Amerykanie w desperacji wykupują leki w Kanadzie, a będzie ich jeszcze więcej Koszt leków w USA stał się palącym problemem w kampanii prezydenckiej. W ostatni weekend demokratyczny kandydat na prezydenta Bernie Sanders przekroczył granicę amerykańsko-kanadyjską wraz z dziesiątkami Amerykanów, którzy przyjeżdżają do Kanady po tańszą insulinę. Takie wycieczki to od pewnego czasu nieustająca fala. Prezydent USA Donald Trump obiecał, że w czasie swojej kampanii w 2016 roku leki będą bardziej finansowo przystępne dla Amerykanów. W środę Departament Zdrowia i Opieki Społecznej USA ogłosił, że pozwoli amerykańskim pacjentom i firmom na zakup leków z Kanady, gdzie niektóre leki bywają nawet 10 razy tańsze ze względu na kontrolę cen. Kanadyjscy farmaceuci obawiają się tych zmian przepisów, które spowodują jeszcze większe tłumy Amerykanów kupujących leki w Kanadzie, co doprowadzi do dalszych niedoborów leków w trudnym już dla kanadyjskiego rynku leków okresie. Dean Miller, prezes i dyrektor generalny Whole Health Pharmacy Partners, powiedział CTV News, że niektóre kanadyjskie apteki już odczuwają niedobór ponad 1000 leków – to najgorsze niedobory leków, jakie widział w swojej ponad 30-letniej karierze. Przy większej liczbie Amerykanów kierujących się na północ w celu zakupu lekarstw, niedobory w Kanadzie będą tylko rosły. „Będzie gorzej, nawet do tego stopnia, że ​​ludzie mogą po prostu umierać nie będąc w stanie dostać swoich leków”, powiedział w wywiadzie dla Wellth Pharmacy w Toronto. „Leki tutaj są produkowane dla Kanadyjczyków, a nie dla kraju, który jest 10 razy większy od nas”. Joelle Walker, wiceprezes Kanadyjskiego Stowarzyszenia farmaceutów, obawia się, że oprócz potencjalnego zwiększenia się niedoboru leków, zmiana przepisów może również zwiększyć ceny leków dla Kanadyjczyków. Walker dodała, że jej organizacja ma nadzieję spotkać się z rządem federalnym, aby omówić, jakie przepisy można wprowadzić, aby zapobiec potencjalnym problemom dla Kanadyjczyków. Biuro minister zdrowia Ginette Petitpas Taylor podało w oświadczeniu, że “zapewnienie, iż Kanadyjczycy mają dostęp do leków, których potrzebują, jest jednym z naszych najważniejszych priorytetów. Stale monitorujemy dostawy leków na kanadyjskim rynku i będziemy ściśle współpracować z ekspertami ds. zdrowia, aby lepiej zrozumieć konsekwencje dla Kanadyjczyków i zagwarantować, że w Kanadzie nie wystąpią żadne negatywne skutki dla podaży lub kosztów leków na receptę”.



