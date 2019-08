Amerykańska Polonia pisze list do senatorów ws. restytucji mienia “Amerykańscy senatorowie nie biorą pod uwagę tragicznej i skomplikowanej historii Polski” – twierdzą przedstawiciele organizacji polonijnych. W liście do polityków obradujących na Kapitolu krytykują 88 senatorów, którzy wezwali Sekretarza Stanu do zdecydowanych działań ws. restytucji majątku ocalałych z Holocaustu. Przypomnijmy: “Polska nie wypełniła jeszcze obietnic złożonych ocalałym z Holokaustu i innym osobom, których majątek został skonfiskowany” – stwierdzili amerykańscy deputowani. Politycy w liście do Mike’a Pompeo dodali, że “nadszedł czas, gdy ostatni ocaleni z Holokaustu wciąż żyją, by poprzeć nasze słowa sensownym działaniem”. Więcej o sprawie przeczytacie TU. Teraz zareagowały liczne organizacje polonijne. W odpowiedzi senatorom zaznaczyli, że muszą “zdecydowanie zaprotestować przeciwko licznym nieścisłościom w nim zawartych oraz brakowi rozróżnienia pomiędzy uzasadnionymi prawnie żądaniami zwrotu własności, a roszczeniami pozaprawnymi”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.