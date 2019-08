Amerykański aktor Peter Fonda nie żyje W wieku 79 lat zmarł w Los Angeles amerykański aktor Peter Fonda, znany m.in. z kreacji Wyatta w kultowym filmie “Swobodny jeździec” – poinformowała w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego siostra aktora Jane Fonda. Aktor zmagał się od dawna z rakiem płuc i w ostatnim czasie regularnie przebywał w szpitalu. Zmarł w piątek po południu czasu polskiego w swoim domu w Los Angeles z powodu problemów z oddychaniem. “To jeden z najsmutniejszych momentów w naszym życiu i nie jesteśmy w stanie znaleźć odpowiednich słów, które byłyby w stanie wyrazić ból w naszych sercach” – napisała w imieniu całej rodziny Jane Fonda. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

