Anna Maria Anders zrezygnowała z mandatu senatora Anna Maria Anders poinformowała w poniedziałek, że zrezygnowała z mandatu senatora. Ma zostać ambasadorem Polski we Włoszech. O rezygnacji z mandatu senatora Anna Maria Anders poinformowała na Twitterze. "Panu marszałkowi Stanisławowi Karczewskiemu i Senatowi dziękuję za współpracę" – napisała. W czerwcu sejmowa komisja spraw zagranicznych pozytywnie zaopiniowała kandydaturę senator Anders na ambasadora we Włoszech i San Marino.

