Antysemityzm = antypolonizm

Z cyklu: Zapiski na gorąco

To Żydzi najwięcej pomagali Niemcom w eksterminacji Żydów; przedsiębiorstwo Holokaust – Żydzi korzystają z martyrologii Holokaustu żeby się na tym dorobić; Żydzi mają we krwi terroryzm i są twórcami współczesnego terroryzmu; już niedługo Żydzi zajmą Polskę – strzeżmy się!

Czy to normalne komentarze na temat innych ludzi?

Czy nie boli nas kiedy ktoś mówi o Polakach jako złodziejach, pijakach, antysemitach, czy rasistach? Czy są Polacy złodzieje i pijacy, antysemici i rasiści? Są. Sama niestety takich znam. Czy wszyscy? Nie. Taka generalizacja jest krzywdząca.

W przypadku Żydów to zresztą nie tylko generalizacje – bardzo często u źródła jest nienawiść i ignoracja (Żydzi ukrzyżowali Chrystusa, “ujawnianie” faktycznych czy przypisywanych korzeni żydowskich osób publicznych, czy przykłady podane na początku).

Takie postawy wobec Żydów mają dodatkowy wymiar. Nie da się zapomnieć historii – czasów, kiedy propaganda nienawiści w postaci haseł i obelg przeistoczyła się w rzucanie kamieniami i palenie sklepów, a potem w getta i krematoria – Zagładę. Jaki był efekt faszystowskiej polityki eksterminacji – wiemy. Będąc potomkiem tych niewielu, którzy ocaleli z Zagłady, trudno nie obawiać się powtórzenia się takich scenariuszy.

B’nai Brith to istniejąca od ponad 140 lat organizacja żydowska mająca na celu obronę praw człowieka w Kanadzie – kraju gdzie nienawiść wobec innych ludzi i grup jest sprzeczna z prawem. Głównie, ale nie tylko, dba ona o ochronę praw Żydów, ale także potencjalnie innych, którzy padają ofiarą dyskryminacji i/lub nienawiści.

Na stronie internetowej tej organizacji 15 sierpnia ukazał się artykuł o polonijnym czasopiśmie “Goniec”, w którym wskazane są niektóre z licznych antysemickich artykułów publikowanych na jego łamach. Czy są one antysemickie? Przykłady, które podałam na początku, pochodzą właśnie stamtąd.

Sprawa została skierowana przez B’nai Brith do lokalnej policji Peel Regional Police. Zadzwoniłam oczywiście jako dziennikarz po informacje i zostałam poinformowana, że specjalna jednostka do takich spraw Equity and Inclusion Bureau bada materiały by stwierdzić czy zaskarżona publikacja i zamieszczane przez nią materiały kwalifikują się jako tzw. hate crime (przestępstwo motywowane nienawiścią).

Opcja polityczna, jaką wspiera wydawca i redaktor naczelny Andrzej Kumor i jego autorzy, np. Stanisław Michalkiewicz i inne mniej znane pojawiające się na łamach “Gońca” osoby, to Konfederacja Wolność i Niepodległość, skrajnie prawicowe, eurosceptyczne radykalne ugrupowanie w Polsce, której ideolodzy to Janusz Korwin-Mikke, Grzegorz Braun i inni. Jej profil jest znany: nacjonalizm, antysemityzm, nienawiść i pogarda wobec Unii. Dlatego pan Michalkiewicz pisze w sposób pogardliwy nie tylko o Żydach, ale i o Polsce – jako o bantustanie itp.

Jaka jest reakcja redaktora naczelnego “Gońca” na skargę B’nai Brith skierowaną do Peel Police i na zarzuty antysemityzmu? Zgodnie z oczekiwaniami: jest ofiarą, bojownikiem o wolność i męczennikiem. Takiego wywiadu udzielił telewizji internetowej z Polski o takich samych poglądach i profilu. Tak napisał też w swojej gazecie.

Co dalej jeśli policja uzna to za “hate crime”? Bo co do tego, że wiele artykułów ma charakter skrajnie antysemicki nie ma żadnych wątpliwości.

Postanowiłam pójść do źródła i w ubiegłym tygodniu przeprowadziłam wywiad z Michaelem Mostynem, szefem (Chief Executive Director) B’nai Brith Canada. Była to niezwykle ciekawa rozmowa. Rozmawialiśmy o antysemityzmie, jego definicji, o prawach człowieka, o wolności słowa i o tym jakie są dalsze losy takich spraw, a także o relacjach między naszymi dwiema społecznościami – polską i żydowską – w Kanadzie. Przeczytajcie Państwo sami tę rozmowę.

Mieszkamy w Kanadzie, a nie w Polsce ani w innym kraju, w którym nienawiść i agresja wobec innych grup nie tylko nie są efektywnie ścigane prawem, nie tylko są widoczne na co dzień w przestrzeni publicznej, ale w dodatku cieszą się nierzadko społecznym przyzwoleniem. To bardzo duża różnica i w dodatku oczywisty fakt, o którym zdają się zapominać często nasi (i nie tylko) rodacy. Życie w społecznościach etnicznych nie oznacza, że nie obowiązuje nas prawo kraju naszego zamieszkania, którego jesteśmy obywatelami. Obywatelstwo to nie tylko paszport i prawo do bezpłatnej służby zdrowia czy innych przywilejów, ale także uznawanie wartości i przestrzeganie obowiązującego prawa. Nie? Przecież zawsze można wrócić do Polski, jeśli tam komuś bliżej ideologicznie.

Antysemityzm w prasie czy mediach w Kanadzie jest niedozwolony. W mediach etnicznych też w końcu wychodzi na jaw i tylko źle o nas świadczy bo potwierdza stereotyp Polaka-antysemity, a więc jest to działanie na niekorzyść naszej społeczności, psujący w oczach świata pozytywny wizerunek Polski i Polaków. Jeżeli ktoś uważa za stosowne używanie pojęcia “antypolonizm”, to właśnie to jest jego znakomity przykład.

Nikt nie przeszkadza nam dyskutować o SPRAWACH, o ustawie 447, o historii. Ale dyskusja to nie obrzucanie innych inwektywami. Dyskusja to wysłuchanie odmiennego zdania, próba zrozumienia intencji i przyczyn opinii interlokutora, a także spokojne i pełne respektu przedstawienie swoich racji i próba osiągnięcia porozumienia albo, co może się zdarzyć, pozostanie przy własnym zdaniu, ale mimo to rozejście się w zgodzie i wzajemnym szacunku.

Nie łudźmy się i nie opowiadajmy “ja nie jestem antysemitą, ja nic do Żydów nie mam” jeżeli podzielamy teorie spiskowe, jeżeli podpisujemy się pod opiniami typu “szkoda, że Niemcy nie dokończyli dzieła”, czy mniej drastycznym “To typowy Żyd, każdego chce narżnąć”. Jeśli tak myślimy i mówimy – jesteśmy antysemitami. Warto to w sobie zmienić, bo to stereotypy, a często kompletne, ale bardzo niebezpieczne i krzywdzące, bzdury. I niegodne chrześcijanina (prawdziwego, a nie ulegającego propagandzie nienawiści głoszonej dzisiaj z ambony w niejednym, niestety, kościele).

Niereagowanie na zło też jest jego wspieraniem. Bierność nie raz już przyczyniła się do tragedii.

Padają często argumenty “a w innych krajach też są antysemici” czy “a oni (Żydzi) o nas mówią to czy owo”. No i co z tego? Czy dlatego, że inni kradną, my też mamy kraść? W żydowskiej społeczności są także ludzie radykalni, podobni do naszych polskich antysemitów. Odpowiadanie na ich niechęć agresją oznacza używanie tej samej broni i nakręcanie spirali nienawiści.

Koncentrujmy się na dobrych ludziach, propagujących pokój i miłość, zrozumienie i porozumienie, na byciu przyzwoitym, jak radził prof. Bartoszewski. To ich słuchajmy, ich wspierajmy. Nienawiść to droga donikąd. Możemy rozmawiać, ale nie tak… a jak tak, to nie tu.

Małgorzata P. Bonikowska

PS. Chętnym do dyskusji polecam moją definicję dyskusji powyżej, zamiast, czego się spodziewam, ataków ad personam.

