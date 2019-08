Kardynał Pell oskarżony o pedofilię wraca do więzienia Sąd w australijskim stanie Wiktoria odrzucił apelację złożoną przez kardynała Georga Pella od marcowego wyroku sześciu lat więzienia za czyny pedofilii sprzed ponad 20 lat. Kardynał Pell został skazany za czyny pedofilii wobec dwóch trzynastolatków, których miał dopuścić się w zakrystii w katedrze świętego Patryka w Melbourne w 1996 roku. Akt oskarżenia sporządzono na podstawie zeznań jednej z ofiar. Drugi mężczyzna zmarł przed kilkoma laty. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

