Badanie: Polak to łowca okazji Większość Polaków to miłośnicy okazji i promocji, wielu do skutku szuka bezpłatnych miejsc do parkowania, a jedna trzecia nie płaci napiwków – wynika z badania “Zwyczaje finansowe Polaków”. 52 proc. Polaków przyznaje, że kupuje głównie podczas promocji – takie wnioski płyną z badania zrealizowanego dla BIG InfoMonitor przez Quality Watch. Wielbiciele okazji przeważają niemal w każdej grupie wiekowej. Polowanie na promocje jest domeną kobiet (59 proc.). Najczęściej z promocji korzystają mieszkańcy Podkarpacia (57 proc.) i Śląska (56 proc.). WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.