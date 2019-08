Banany mogą zniknąć ze sklepów na zawsze. Powodem choroba, na którą nie ma lekarstwa. Choroba panamska (nie mylić z filipińską) już raz doprowadziła do bananowej zagłady. Jej ofiarą padł najpopularniejszy wówczas w USA i Europie szczep Gros Michel. Teraz kolumbijskie władze potwierdzają występowanie zalążków zarazy, która może zmienić naszą dietę w bardzo niekorzystny sposób. Choć nie występują naturalnie w naszym klimacie, trudno wyobrazić sobie sytuację, w której w warzywniaku brakuje bananów. Tymczasem to wcale nie taki nieprawdopodobny scenariusz, jak mogłoby się wydawać. Najpopularniejsza dziś w Polsce odmiana owoców w żółtej skórce – Cavendish – jest poważnie zagrożona. Wszystko przez niewidzialnego mordercę – grzyba Fusarium oxysporum TR4, który dotarł do Kolumbii. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

