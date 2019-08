Bangladesz: Kobiety biorące ślub nie muszą już deklarować “dziewictwa” Sąd najwyższy w Bangladeszu orzekł, że dotychczas występujące w islamskiej małżeńskiej deklaracji słowo “dziewica” zostanie zastąpione sformułowaniem “niezamężna”, zostaną wprowadzone również dwa dotychczas nieuwzględnione stany cywilne – “wdowa” oraz “rozwódka”. Grupa aktywistów walcząca o prawa kobiet argumentowała, że “deklaracja dziewictwa” jest poniżająca dla bangladeskich muzułmanek. Werdykt sądu został przyjęty ze szczególnym optymizmem, chociaż kobiety nadal muszą deklarować swój stan cywilny. Dotychczas obowiązujące w Bangladeszu prawo małżeńskie jest uważane za zbyt restrykcyjne i krzywdzące dla kobiet. Pomimo zniesienia “deklaracji dziewictwa”, nadal nie została zniesiona możliwość aranżowanie związków małżeńskich z bardzo młodymi dziewczynami. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

