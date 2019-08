Bartosz Zmarzlik liderem klasyfikacji generalnej żużlowej GP 12 tysięcy kibiców w euforii opuszczało w sobotę wieczorem Stadion Olimpijski we Wrocławiu. Bartosz Zmarzlik w przepięknym stylu wygrał Grand Prix Polski i został liderem klasyfikacji generalnej mistrzostw świata. Było to jego drugie zwycięstwo turniejowe w tym sezonie. Zmagania w stolicy Dolnego Śląska były piątymi w ramach cyklu Grand Prix w tym sezonie. Trzeci raz na najwyższym stopniu podium stanął Polak. Najpierw w słoweńskiej miejscowości Krsko najlepszy okazał się Zmarzlik, a potem w czeskiej Pradze zwyciężył Janusz Kołodziej. Od początku rywalizacja we Wrocławiu stała na bardzo wysokim poziomie. Fani oglądali znakomite wyścigi, w których świetnie prezentowali się Polacy. W półfinałach pojechało aż czterech Biało-Czerwonych: Zmarzlik, Kołodziej, Maciej Janowski i Patryk Dudek. Było pewne, że w finale zobaczymy co najmniej jednego z nich, bo w pojedynczym biegu startowało trzech polskich zawodników. W finałowym biegu imprezy zaprezentowali się Zmarzlik oraz Kołodziej. Od początku był to popis tego pierwszego. Żużlowiec Stali Gorzów Wielkopolski jechał fenomenalnie i cały czas powiększał przewagę. Wygrał i tym samym zanotował piątą w karierze wygraną w imprezie Grand Prix. Drugi był Martin Vaculik ze Słowacji, a trzeci Duńczyk Leon Madsen. Czwartą pozycję zajął dzielnie walczący Kołodziej. – To, co się stało, jest niewyobrażalne. Rano dobrze się już czułem i wierzyłem, że mogę zwyciężyć – powiedział 24-letni Zmarzlik. W klasyfikacji generalnej sobotni triumfator prowadzi z dorobkiem 61 punktów. Tyle samo mają także Rosjanin Emil Sajfutdinow i Madsen. Zmarzlik jest liderem dzięki dwóm zwycięstwom. Wyniki Grand Prix Polski we Wrocławiu: Bartosz Zmarzlik (Polska) 17 (2, 3, 1, 2, 3, 3, 3) Martin Vaculik (Słowacja) 15 (1, 3, 1, 3, 2, 3, 2) Leon Madsen (Dania) 14 (3, 3, 2, 1, 2, 2, 1) Janusz Kołodziej (Polska) 15 (3, 2, 3, 2, 3, 2, 0) Emil Sajfutdinow (Rosja) 14 (3, 1, 3, 3, 3, 1) Maciej Janowski (Polska) 12 (2, 2, 2, 3, 2, 1) Patryk Dudek (Polska) 8 (2, 0, 0, 3, 3, 0) Antonio Lindbäck (Szwecja) 7 (0, 3, 3, 0, 1, 0) Artiom Łaguta (Rosja) 7 (1, 1, 2, 2, 1) Tai Woffinden (Wielka Brytania) 6 (2, 1, 0, 1, 2) Jason Doyle (Australia) 5 (0, 2, 3, 0, 0) Fredrik Lindgren (Szwecja) 5 (1, 2, 2, 0, 0) Maksym Drabik (Polska) 4 (3, 0, 0, 1, 0) Max Fricke (Australia) 4 (0, 1, 1, 2, 0) Matej Žagar (Słowenia) 3 (0, w, 1, 1, 1) Niels-Kristian Iversen (Dania) 2 (1, 0, 0, 0, 1) Klasyfikacja GP po 5. z 10 turniejów: 1. Bartosz Zmarzlik 61 2. Emil Sajfutdinow 61 3. Leon Madsen 61 4. Martin Vaculik 59 5. Patryk Dudek 55 6. Fredrik Lindgren 47 7. Janusz Kołodziej 44 8. Maciej Janowski 36 9. Jason Doyle 35 10. Artiom Łaguta 34 11. Niels K. Iversen 34 12. Max Fricke 31 13. Matej Žagar 30 14. Antonio Lindbäck 30 15. Robert Lambert 24 16. Tai Woffinden 21 Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

