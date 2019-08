Bez prawa i bezpieczeństwa. Polska w nowym świecie. Stosunek do Rosji w Europie się zmienia. Powstaje “nowy świat”, w którym dla wielu konflikt z Kremlem wydaje się mieć coraz mniejszy sens, a Moskwa widziana jest bardziej jako część rozwiązania, a nie problemu. Polska nie może dłużej lekceważyć tej sytuacji – pisze Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektor forum Idei Fundacji Batorego. Nowe podejście do Rosji nie dotyczy tylko Unii, ale widoczne jest także na poziomie NATO. Przykładami jest polityka Turcji i prezydenta USA Donalda Trumpa. Z perspektywy wielopoziomowego konfliktu z Chinami problemy naszego regionu, nawet takie jak agresja zbrojna Kremla na Ukrainie, mają dla Waszyngtonu charakter drugorzędny. W niektórych zachodnich społeczeństwach włącza się logika: im większy mamy problem z USA, tym bardziej warto szukać rozwiązań we współpracy z Rosją. Polskie oczekiwanie solidarności od innych państw nie może bazować tylko na przekonaniu, że coś “nam się należy”. Kluczowa jest tu wspólnota tożsamości. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

