Bezbramkowy remis Legii z Rangers Glasgow Takiego zainteresowania spotkaniem Legii na własnej murawie, jak to z Rangers FC nie było od początku 2017 roku. Wtedy to stołeczna drużyna rywalizowała w Lidze Europy z Ajaksem. Ostatnio trybuny warszawskiego klubu wielokrotnie świeciły pustkami. Teraz fani szczelnie wypełnili stadion. Wszyscy liczyli, że gospodarze zaprezentują się zdecydowanie lepiej niż w pierwszych spotkaniach nowego sezonu. Wprawdzie Legia wyeliminowała wcześniej trzech rywali w walce o fazę grupową Ligi Europy, ale tak naprawdę tylko w jednym meczu pokazała się z dobrej strony. To było w wyjazdowym starciu trzeciej rundy z Atromitosem w Atenach, które stołeczna ekipa wygrała 2:0. Teraz do Warszawy przyjechała drużyna zdecydowanie lepsza niż trójka poprzednich przeciwników wicemistrzów Polski. Rangers FC to spadkobierca ekipy, która przed laty odnosiła duże sukcesy nie tylko w Szkocji, ale także całej Europie. Po problemach finansowych i przymusowej degradacji, teraz w klubie coraz mocniej myślą o odbudowie potęgi. Trenerem zespołu drugi sezon jest Steven Gerrard, a więc legendarny pomocnik reprezentacji Anglii i Liverpoolu. Pod jego wodzą drużyna w znakomitym stylu wyeliminowała w poprzedniej fazie mocny duński Midtjylland. Legia dobrze rozpoczęła czwartkowy mecz. Gospodarze przeważali i mieli całkiem niezłe okazje. W 10. minucie ładnie z 16. metra strzelał Brazylijczyk Luquinhas. Jego kopnięcie z trudem obronił McGregor. Ponad 20 minut potem świetną okazję miał Portugalczyk Cafu. I jeszcze raz golkiper gości pokazał klasę. Szkoci spokojnie przetrwali ataki. Po zmianie stron aktywny od samego początku Walerian Gwilia dwa razy bardzo dobrze dośrodkował na głowę do Igora Lewczuka. Obrońca Legii nie był w stanie wykorzystać podań Gruzina. W 74. minucie znakomitej okazji dla miejscowych nie wykorzystał Vesović. Bardzo dobrze interweniował McGregor. Przyjezdni najlepszą szansę mieli w 64. minucie. Wtedy Alfredo Morelos znalazł się w sytuacji sam na sam z Radosławem Majeckim. 19-letni bramkarz Legii świetnie jednak skrócił kąt i powstrzymał rywala. Na murawie nie pojawił się Carlitos. Hiszpan zaczął się rozgrzewać około 20 minut przed końcem. Kibice zareagowali brawami, bo ponownie kompletnie niewidoczny był Chorwat Sandro Kulenović. Trener gospodarzy Aleksandra Vuković nie zdecydował się jednak wpuścić Hiszpana, który był najlepszym piłkarzem zespołu w poprzednim sezonie. Jednym słowem emocji nie zabrakło, ale zabrakło goli. Legia w pierwszym meczu czwartej, decydującej rundy kwalifikacji Ligi Europy bezbramkowo zremisowała u siebie z Rangers FC. Legia rozegrała siódmy mecz w europejskich pucharach w tym sezonie i jeszcze nie straciła gola. Rewanż za tydzień w Glasgow. Legia Warszawa – Rangers FC 0:0 Legia: Majecki – Stolarski, Lewczuk, Jędrzejczyk, Rocha – Vešović (84′ Nagy), Cafú (71′ Antolić), Martins, Gwilia, Luquinhas – Kulenović. Rangers: McGregor – Tavernier, Goldson, Katić, Flanagan – Arfield (87′ Kamara), Jack, Davis, Aribo, Ojo – Morelos (87′ Defoe). Sędziował: Benoît Bastien (Francja) Widzów: 28 000. Wyniki 4. rundy eliminacji Ligi Europy (rewanże 29 sierpnia): Legia Warszawa – Rangers FC 0:0 FK Astana – BATE Borysów 3:0 (2:0) Ararat Erywań – FC Dudelange 2:1 (1:0) Suduva Mariampol – Ferencvaros Budapeszt 0:0 Malmoe FF – Bnei Yehuda 3:0 (2:0) Łudogorec Razgrad – NK Maribor 0:0 Feyenoord Rotterdam – Hapoel Beer Szewa 3:0 (1:0) FC Kopenhaga – FK Ryga 3:1 (1:1) AEK Ateny – Trabzonspor 1:3 (1:2) FCSB Bukareszt – Vitoria Guimaraes 0:0 KAA Gent – HNK Rijeka 2:1 (0:1) PSV Eindhoven – Apollon Limassol 3:0 (0:0) Strasbourg – Eintracht Frankfurt 1:0 (1:0) AZ Alkmaar – Royal Antwerp 1:1 (0:1) Celtic Glasgow – AIK Sztokholm 2:0 (0:0) SC Braga – Spartak Moskwa 1:0 (0:0) Linfield FC – Karabach Agdam 3:2 (2:1) Slovan Bratysława – PAOK Saloniki 1:0 (0:0) Torino – Wolverhampton Wanderers 2:3 (0:1) Espanyol Barcelona – Zoria Ługańsk 3:1 (0:1) Partizan Belgrad – Molde FK 2:1 (1:1) Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.