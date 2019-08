Pytania – eTA i składanie podań o przedłużenie wizy

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Kolejne najczęściej powtarzające się pytania od Państwa w ostatnich tygodniach:

1. W sprawie eTA

– Czy padłam ofiarą oszustwa? Złożyłam podanie o eTA dla siebie, mojego partnera i naszej córki – otrzymaliśmy wszyscy e-mail potwierdzający przyznany numer eTA. Następnego dnia kupiłam bilety do Kanady. Jakie było moje zdziwienie, gdy zobaczyłam, że z mojej karty kredytowej pobrano równowartość 3 razy 99 amerykańskich dolarów! Zamiast 3 razy 7 dolarów kanadyjskich! Co mam zrobić? Gdzie zgłosić zażalenie? I czy mamy te eTA czy nie???

Tak, o tym pisałam już niejednokrotnie – z takimi skargami Państwo zgłaszają się do mnie bardzo często. Scenariusz jest podobny, choć pobierane opłaty różnią się – słyszałam od 50 USD, przez 75 Euro, do 100 USD. Zawsze okazuje się, że osoby składały podanie przez stronę internetową… jakichś „pośredników”, a nie przez oficjalną stronę rządu kanadyjskiego. Otrzymałam nawet informację, że w pewnym momencie jedna z osób składających podanie o eTA otrzymała żądanie dostarczenia dodatkowych dokumentów i wyjaśnień, a z nimi pojawiły się żądania dodatkowych opłat. Radzę więc bardzo dokładnie upewnić się, że składamy podanie o eTA poprzez stronę rządową kanadyjskiego Immigration.

Oto instrukcje jak wypełniać wnioski na eTA:

https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/eta/polish.pdf

I link to prawdziwej aplikacji na eTA:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply-passport-information.html

Tutaj można sprawdzić status już złożonego podania o eTA:

https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/applicationQuery?lang=en

Jeżeli nie ma odpowiedzi po upłynięciu 72 godzin, można złożyć zapytanie o status tutaj:

http://www.cic.gc.ca/english/contacts/web-form.asp

2. Przedłużanie pobytu tymczasowego w Kanadzie: turystycznego, ale również wizy studenckiej i pracowniczej

– Przyjechałem do Kanady w maju 2019 roku i otrzymałem pozwolenie na pobyt tutaj do 7 sierpnia (na ten dzień miałem bilet powrotny). Razem z kuzynostwem przeszukaliśmy informacje podane na stronie internetowej i zaczęliśmy przygotowywać podanie oraz dokumentację do wysłania o przedłużenie, ponieważ chciałbym zostać w Kanadzie do nowego roku. Zajęło mi to trochę czasu, aby wszystko odpowiednio opisać i udokumentować, ale jak w końcu było gotowe – wysłaliśmy kurierem do Edmonton. Jakie było moje zdziwienie, jak 8 sierpnia otrzymałem… całą kopretę z powrotem. Podobno już nie ma wysyłania podań o przedłużenie, tylko trzeba to zrobić drogą elektroniczną? Nic o tym nie wiedzieliśmy – jak sprawdzaliśmy i przygotowywaliśmy wszystko, to podane były dwie możliwości składania podań: elektronicznie oraz drogą pocztową. Co mam teraz robić, ponieważ od wczoraj nie mam już ważnego statusu!?

Rzeczywiście właśnie zmieniły się przepisy i już Immigration nie przyjmuje podań o przedłużenie drogą pocztową. Podania składa się tylko drogą elektroniczną, dlatego zwrócona została całą koperta. Jeżeli status już się skończył, to jest teraz 90 dni na złożenie podania o przywrócenie – również drogą elektroniczną, ponieważ to jest teraz jedyna droga składania takich podań (chyba że ktoś nie ma dostępu do internetu lub jest inwalidą i nie może złożyć podania elektronicznego, ale w takich wyjątkowych sytuacjach i tak trzeba się skontaktować z Immigration, aby uzyskać konkretne instrukcje co i jak zrobić w konkretnym przypadku).

Izabela Kowalewska

Konsultant Imigracyjny

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi w konkretnej sytuacji lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Od 24 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu wielu kompleksowych problemów.

Moje biuro znajduje się w Mississaudze przy 90 Burnhamthorpe Road West, Suite 1400 (skrzyżowanie Burnhamthorpe i Hurontario).

Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants.