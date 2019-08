Brazylia nie ma środków aby walczyć z pożarami w Amazonii Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro powiedział, że jego kraj nie ma wystarczających środków na walkę z pożarami w Amazonii. Rosnąca liczba pożarów wybuchających w brazylijskich lasach deszczowych wywołuje duże zaniepokojenie na całym świecie. – Amazonia jest większa od Europy, jak można walczyć z kryminalnymi podpaleniami na takim obszarze? Nie mamy na to środków – powiedział Bolsonaro dziennikarzom. Ekolodzy przypominają jednak, że niedawno Bolsonaro odrzucił pomoc w walce z pożarami oferowaną przez donatorów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

