Brazylia: władze przyjmą zagraniczną pomoc przy gaszeniu pożarów lasów Rząd Brazylii oświadczył wczoraj, że przyjmie wszelką pomoc zagraniczną w zwalczaniu pożarów lasów Amazonii. Równocześnie Rego Barros, rzecznik brazylijskiego prezydenta Jaira Bolsonaro, zastrzegł, że to Brazylia będzie decydować, jak wykorzysta tę pomoc. – Suwerenność Brazylii nie podlega dyskusji. Brazylia jest otwarta na pomoc finansową organizacji i krajów z zagranicy, bowiem istotne jest to, że pieniądze, które raz wpłyną do Brazylii, nie są sprzeczne z suwerennością naszego kraju. Jednak zarządzanie tymi funduszami leży w naszym zakresie – powiedział Barros.

