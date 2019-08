Tragedia w Tatrach. Wstrząsająca relacja ocalonej kobiety. Nic nie zapowiadało, że będzie burza – relacjonuje w rozmowie z portalem 24tp.pl turystka ze Śląska, która podczas czwartkowej tragedii znajdowała się na Giewoncie. W wyniku działania żywiołu w Tatrach zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 100 zostało rannych. Kobieta tuż przed uderzeniem pierwszej błyskawicy zrobiła sobie zdjęcie przy krzyżu, znajdującym się na szczycie góry. – Nagle uderzył piorun, poczułam jak przechodzi prąd. Wstałam i zdrętwiałam. Wokół leżeli ranni – wspomina. Zagrożeniem dla turystów były jednak nie tylko błyskawice. Na ich głowy zaczęły spadać kamienie i fragmenty skał. Jak twierdzi kobieta, gdyby burza zaczęła się chwilę wcześniej, prawdopodobnie również ona straciłaby życie. – Gdyby piorun uderzył 5 minut wcześniej, to byśmy zginęli – mówi. – Stałam dokładnie tam, gdzie uderzył – dodaje. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

