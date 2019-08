Byłe więźniarki Polki uratowały komendantkę obozu – sukces polskiego filmu na festiwalu w Kanadzie – Tej historii prawie nikt nie zna. Bo jak to możliwe, aby BYŁE WIĘŹNIARKI obozu w Ravensbrueck pomogły uciec z polskiego więzienia po wojnie Niemce, esesmance – komendantce obozu koncentracyjnego, ukrywały ją przez lata i pomogły przerzucić ją do Niemiec ryzykując własnym życiem??? Film dokumentalny “Przypadek Johanny Langefeld” polskiego reżysera Władysława Jurkowa i niemieckiej dokumentalistki Gerburg Rohde-Dahl otrzymał główną nagrodę w kategorii międzynarodowy film dokumentalny na kanadyjskim festiwalu RIFFA 2019 – Regina International Film Festival & Awards. Nagrodziło go Międzynarodowe Jury. SS Oberaufseherin Johanna Langefeld organizowała obóz kobiecy w Auschwitz i była jego pierwszą komendantką. Miała być sądzona w procesie załogi obozu w Krakowie. Johanna Langefeld w grudniu 1946 roku zbiegła z więzienia Montelupich w Krakowie dzięki pomocy ocalałych więźniarek. Przez wiele lat ukrywano prawdę. Kara groziła zarówno Langfeld, jak i organizującym ucieczkę więźniarkom. Film to thriller – ma za zadanie wyjaśnić dlaczego kobiety narażały swoje życie dla esesmanki. Twócy analizują przeszłość, dokumenty, archiwa, rozmawiają z jeszcze żyjącymi świadkami wydarzeń. Jak mówią sami, film ukazuje niezwykłe historyczne okoliczności sprawy. Film pokazano na międzynarodowych festiwalach, gdzie został wyosko oceniony przez publiczność. W Polsce bedzie miał premierę jesienią. “Historia Langefeld, to jedyny udokumentowany przypadek z II wojny światowej, gdy komendantka obozu koncentracyjnego została uratowana od kary śmierci przez swoje byłe ofiary. To jeden z pierwszych filmów dokumentalnych poświęconych dramatycznym wydarzeniom z okresu II wojny światowej zrealizowany w koprodukcji polsko-niemieckiej. “Przypadek Johanny Langefeld” to opowieść o wojnie z rzadko prezentowanej perspektywy kobiet” (www.rmf24.pl) Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

