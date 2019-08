Cała prawda o pielgrzymkach. Co się dzieje po zachodzie słońca? Czas rozpusty? Wokół pielgrzymek krążą mity. O tym, co się dzieje po zachodzie słońca ich uczestnicy mówią niechętnie. Ci, którzy się zdecydowali, opowiadają o alkoholu, narkotykach, czy miłosnych schadzkach – nawet takich kończących się ciążą. O regulaminie, który mimo dozoru organizatorów bywa łamany. Oczywiście nie przesądzamy. Większość wierzących nie wybiera się na pielgrzymki dla zabawy. Nie zapisują się na kilkudziesięciokilometrowy pochód po to, żeby pobalować. Potwierdza to nam kilkanaście osób, z którymi przeprowadziliśmy rozmowy na potrzeby tego tekstu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

