Coraz droższa żywność, paliwa, mieszkania Rosnące ceny żywności, mieszkań oraz paliw to największe zmartwienie Europejczyków – wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jak podano, w maju 2019 roku w ujęciu rocznym żywność najbardziej podrożała w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W Polsce o ponad 5 procent, podczas gdy w całej Unii Europejskiej średnio o 2 procent. Na wysokich poziomach utrzymują się także ceny nieruchomości oraz surowców. Jak wynika z badań Eurobarometru, czyli cyklicznych sondaży opinii zleconych przez Parlament Europejski, 32 procent Europejczyków uważa, że rosnące koszty żywności, mieszkań czy paliw są ich największym problemem.

