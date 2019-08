Czeka nas kryzys gospodarczy? – analiza szefa NBP Stojący na czele NBP, Adam Glapiński, przyznał, że bank centralny może wziąć po uwagę luzowanie polityki pieniężnej. Dodał, że plany ulegną zmianie tylko wtedy, gdy inflacja bazowa w 2021 roku zacznie się obniżać. Niedawno Fed – amerykański bank centralny – podjął decyzję dot. obniżenia stóp proc. To pierwsza taka decyzja amerykańskich władz od ostatniego kryzysu sprzed dekady. Wtedy chodziło o reanimację rynku po pęknięciu bańki kredytowej. Teraz kondycja gospodarcza USA wydaje się być dobra. Niepokojące jest jednak to, że spadł popyt na obligacje rządowe (lub, jak sugerują niektórzy, maklerzy celowo ich nie sprzedają). Sam Fed twierdzi, że podnosi stopy tylko, by uchronić USA i świat przed ewentualnym zastojem. Ogólnie władze uspokajają i tak też te decyzje na razie przyjęły rynki. Coś złego jednak czai się w finansowych kuluarach. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

